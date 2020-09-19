Сегодня, 19 сентября, анонимный саратовец рассказал в соцсетях о дереве, которое рухнуло на две припаркованные легковушки.

Инцидент произошел у дома №72 на 1-м Кавказском тупике в Заводском районе Саратова.

— Это второе дерево, которое упало рядом с домом за два месяца. Жильцы говорили, что управляющей компании у дома нет, в 2019 году его хотели расселить, — сообщил аноним в паблике «Заводской Online».

Автор поста разместил фото с места событий этого года на сейчас и 2015 года, когда рядом со зданием было много деревьев.

— Интересно получается, спиливают ветки, уродуя ландшафт, а падать продолжают всё равно деревья, — написала пользовательница соцсети под ником «Аня Блек».

— Где публика, которая регулярно протестует против обрезки и выпила деревьев? С собаками сражается? — сыронизировала девушка под ником «Соня Раскольникова».



