Во время заготовки древесины погиб 43-летний лесоруб.

Как сообщили в региональном СУ СКР, 14 октября 2021 года двое жителей села Липовка Базарно-Карабулакского района рубили деревья в лесополосе вдоль автодороги «Новые Бурасы – поселок Динамовский». Рубка проводилась официально, по договору, в пяти километрах от поселка Бурасы Новобурасского района.

Лесорубы решили позвать на помощь 43-летнего знакомого.

В какой-то момент с одного из стоявших высохших деревьев упала большая ветка. Ее ствол попал 43-летнему мужчине в шею.

От полученного увечья несчастный скончался на месте, — сообщили в ведомстве.

Проводится проверка обстоятельств гибели человека.