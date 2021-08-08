Сегодня ночью, 8 августа, в Саратове произошло ЧП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Вспыхнула кровля деревянного нежилого дома на 1-м Телевизионном проезде.

Площадь возгорания составила 35 квадратных метров, его ликвидировали.