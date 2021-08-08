Домой Рубрики Новости Саратова Деревянный дом сгорел в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Деревянный дом сгорел в Саратове По Новости Саратова - 08.08.2021 61 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня ночью, 8 августа, в Саратове произошло ЧП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Вспыхнула кровля деревянного нежилого дома на 1-м Телевизионном проезде. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров, его ликвидировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В паблике соцсети «ВКонтакте» вычислили саратовца-экстремиста Под Саратовом мужчина отправился рыбачить и утонуо Две улицы в Саратове остались без воды ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В паблике соцсети «ВКонтакте» вычислили саратовца-экстремиста Новости Саратова - 08.08.2021 0 Силовики и полиция обнаружили последователя праворадикальных взглядов в паблике "Типичный Саратов" соцсети "ВКонтакте". Местный житель призывал к разрушительным, насильственным действиям в отношении представителей государственных органов... Под Саратовом мужчина отправился рыбачить и утонуо 08.08.2021 Деревянный дом сгорел в Саратове 08.08.2021 Две улицы в Саратове остались без воды 08.08.2021 Зарегистрировано 257 новых случаев коронавируса в Саратовской области 08.08.2021