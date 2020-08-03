Сегодня, 3 августа, в 4:02 10 пожарных и три единицы техники выехали тушить квартиру в девятиэтажке на Электронной улице в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Горящие вещи на площади один квадратный метр потушили.