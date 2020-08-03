Домой Рубрики Новости Саратова Десять пожарных тушили девятиэтажку в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Десять пожарных тушили девятиэтажку в Саратове По Новости Саратова - 03.08.2020 92 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 3 августа, в 4:02 10 пожарных и три единицы техники выехали тушить квартиру в девятиэтажке на Электронной улице в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС. Горящие вещи на площади один квадратный метр потушили. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Жители 28 домов Саратовской области платили за тепло по завышенному тарифу Житель Аткарска ударил полицейского, желая скрыться от правоохранителей Преподаватель ПИУ РАНХиГС выступил экспертом мониторинга активности руководителей органов исполнительной власти области в Instagram ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Жители 28 домов Саратовской области платили за тепло по завышенному тарифу Новости Саратова - 03.08.2020 0 Прокуратура обнаружила намеренное завышение тарифа на тепло в платежках жителей 28 домов в Энгельсском и Новобурасском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Две... Житель Аткарска ударил полицейского, желая скрыться от правоохранителей 03.08.2020 Преподаватель ПИУ РАНХиГС выступил экспертом мониторинга активности руководителей органов исполнительной власти... 03.08.2020 Коронавирус. Саратовская область все еще не может перейти ко второму этапу... 03.08.2020 Почти 10 тыс человек могут остаться без воды по вине управляющей... 03.08.2020