В Саратовской области на карантин по коронавирусу закрыта школа в селе Свердлово Калининского района, где учатся 47 детей и работают 9 педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе минобраза.

Частично закрыты 170 классов в 94 школах Аткарского, Балаковского, Новобурасского, Балашовского, Базарно-Карабулакского, Петровского, Екатериновского, Пугачевского, Ровенского, Романовского, Духовницкого, Калининского, Энгельсского, Турковского районов и Саратова, 24 группы в 22 детсадах Балаковского, Воскресенского, Балашовского, Аткарского районов и Саратова, семь групп в пяти профорганизациях Балашовского и Балаковского районов, Саратова.

По причине ОРВИ девять школ в Екатериновском, Калининском, Федоровском, Озинском, Воскресенском районах, четыре детсада в Озинском, Федоровском, Воскресенском районе, 68 классов в 26 школах Базарно-Карабулакского, Петровского, Балтайского, Балаковского, Балашовского, Энгельсского районов и Саратова, семь групп в пяти детсадах Саратова и Петровского районов.

В восьми вузах области 59 групп переведены на дистант.