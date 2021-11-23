Сегодня, 23 ноября, в Саратове напротив дома №40б по улице Симбирцева произошло ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

Десятилетняя девочка попала под колеса Suzuki.

Ее осмотрели врачи и отпустили домой.