Домой Рубрики Новости Саратова Десятилетняя девочка попала под колеса Suzuki в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Десятилетняя девочка попала под колеса Suzuki в Саратове По Новости Саратова - 23.11.2021 89 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 23 ноября, в Саратове напротив дома №40б по улице Симбирцева произошло ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД региона. Десятилетняя девочка попала под колеса Suzuki. Ее осмотрели врачи и отпустили домой. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Вячеслав Володин: Нам важна обратная связь Радаев жестко раскритиковал ход строительства спорткомплекса «Газовик» В небе над Саратовом возникло необычное явление ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Вячеслав Володин: Нам важна обратная связь Новости Саратова - 23.11.2021 0 Сегодня, 23 ноября, спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что необходимо выстроить работу таким образом, чтобы к рассмотрению правительственных законопроектов о QR-кодах в первом чтении... Радаев жестко раскритиковал ход строительства спорткомплекса «Газовик» 23.11.2021 В небе над Саратовом возникло необычное явление 23.11.2021 Бастрыкин взял под контроль ситуацию с дольщиками ЖК «Победа» 23.11.2021 Жителей Саратова удивила на дорогах города «ракета» из Хабаровска 23.11.2021