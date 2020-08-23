Сегодня утром, в 7:35, на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград «десятка» въхала в ПАЗ в Вольском районе, сообщает региональная ГИБДД.

В пустой рейсовый пассажирский автобус под управлением 54-летнего мужчины, сзади влетел автомобиль ВАЗ-2110. По предварительным данным, 20-летний водитель «десятки» проигнорировал правила безопасной дистанции. В результате капот автомобиля оказался прямо под автобусом.

Водитель и сверстник-пассажир «десятки» госпитализированы с телесными повреждениями. Водитель автобуса не пострадал.