Сегодня, 25 декабря, десятки домов Саратова, включая университеты и поликтинику, остались без отопления. Об этом сообщает Саратовский филиал «Т Плюс».

Восстановить подачу тепла специалисты пообещали до 22:00 субботы.

Без отопления мерзнут дома по адресам:

— Астраханская, 107, 113/331

— Аткарская, 66А, 72, 88

— Большая Горная, 337, 339, 353, 357, 359

— Железнодорожная, 43/55, 96, 96А

— Зарубина, 176, 180/182, 186

— Кутякова, 156А

— Московская, 160

— Посадского, 271, 272, 273, 276, 302, 308, 320, 322

— Степана Разина, 62/76, 75, 75А, 75Б, 78, 80, 87, 93

— Университетская, 65/73, 75/77, 85, 87, 89.

Также отключено отопление в городской поликлинике №2 (Железнодорожная, 61/69), прогимназия № 237 «Семицветик» (Посадского, 308А) и три детских сада — №137 (Зарубина, 186А), №55 (Степана Разина, 85) и №136 (Степана Разина, 89).

Без тепла остались несколько корпусов СГУ (Большая Казачья, 120, и Московская, 161), общежитие ПИУ имени Столыпина (Московская, 164), Боголюбовское художественое училище (Университетская, 59) и Институт войск Нацгвардии (Московская, 158).

В районе пересечения улиц Степана Разина и Большая Горная сегодня и завтра ограничивается движение машин и троллейбусов маршрутов № 5, № 5А и № 10.