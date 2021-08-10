В связи с ремонтом насосной станции, сегодня, 10 августа, во многих домах Саратова отключили холодную воду, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Без воды остались адреса: проспект 50 лет Октября, 1-13 по нечетной стороне; Волгоградская; 1-й Волгоградский проезд; Алексеевская; Рябиновская; 4-й Красноармейский проезд, 1; Украинская; 2-й, 3-й, 4-й Украинские проезды; Наумовская; Техническая, 35/45, 47/61, 65; Генерала Захарова; Тракторная, 43, 45; Аптечная; 1-я Аптечная; 2-й Аптечный проезд; Суворова от улицы Генерала Захарова до улицы Новая Курдюмская; от улицы Суворова до 2-го Украинского проезда; 3-й Курдюмский проезд; Замковая; Замковый проезд; Гранатная; Гранатный проезд; Часовая; Ракетная; Новая; Братская; Ямская; 1-й Ямской проезд; Добряковский тупик; 1-й Слободской проезд; 2-й Слободской проезд; Тверская от улицы Украинская до улицы Посадского; Тверской проезд; Крутой тупик; 3-й Нижний проезд от улицы Посадского до улицы Краевая, Дачная от улицы Посадского до 4-го Украинского проезда.

Вернуть воду обещают сегодня до 13:00.