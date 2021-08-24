В четверг, 26 августа, будет проводиться плановое перекрытие водопроводной трубы, диаметром 0,7 метров на улице Чернышевского.

Без холодной воды останутся жители адресов:

1-й Вакуровский проезд

1-й Заводской проезд

1-й и 2-й Мельничные проезд

1-й Овражный проезд

1-й проезд Чернышевского

1-й, 2-й, 3-й и 4-й Волжские проезды

1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 7-й Береговые проезды

3-й Солдатский проезд

4-й проезд Чернышевского

7-й Дегтярный проезд

Дегтярная площадь

Улица 3-я Дегтярная

Улица Б. Садовая, 2г, 10, 12а, 14, 14б, 28

Улица Береговая

Улица Верхняя

Улица Дегтярная

Улица Заводская

Улица Набережная, 15, 22

Улица Орджоникидзе, 11а, 24, 24б, 26, 26а, 42а, 44, 44а

Улица Чернышевского от улицы Орджоникидзе до дома №89 по улице Чернышевского

Воды не будет 26 августа с 6:00 до 23:00.