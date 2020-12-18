Сегодня, 17 декабря, энергетики “Т Плюс” из-за потепления проводят плановые ремонтные работы. Поэтому с 10:00 до 16:00 в ряде домов не будет отопления.

Это здания на 1-м и 2-м Телеграфном проезде, Вишневом проезде, Деловом проезде, Деловом тупике, проспекте 50 лет Октября, Вишневой улице, Деловой, Курдюмской, Лунной, Одесской, Саперной, Тверской, Школьной, Международном проезде, Мира, Международной, Молодежном проезде, 4-й Дачной, 1-м Тульском проезде, 3-м, 5-м и 8-м Крекингском проезде, Тульской, Парковой, Химической, Азовской, Маркина, Лесной, Прудной, Каспийской, Крекингской улице, 2-м Совхозном проезде.

Полный список адресов можно посмотреть здесь.