В пятницу, 15 апреля, десятки домов в Ленинском районе Саратова останутся без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ограничения продлятся с 6:00 до 23:00, они коснутся следующих улиц:

2-я Электронная, 2, 4, 6, 7, 9, 8, 10, 12, 12А;

Бардина, 2, 2А, 3, 4, 6, 6А, 8, 10, 10Б;

Батавина, 2, 4, 6, 6А, 7, 9, 9А, 9Е, 11, 15;

Мамонтовой, 3, 5;

Тархова, 24, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 29, 29А, 29Б, 29Б/131, 30, 30/35, 31А, 32, 32А, 34, 38, 40;

Уфимцева, 1, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 4А, 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А, 10Б, 12, 12А;

Чехова, 9, 10, 12А, 12/36.