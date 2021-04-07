Сегодня, 7 апреля, в Саратове на улице Степана Разина произошла коммунальная авария. Об этом сообщили в ПАО «Т Плюс».

В итоге без тепла остались 7,8 тысячи человек, жители 41 домов, а еще четыре объекта социальной сферы.

Энергетики начали восстанавливать сети, в результате ЧП разрушилась часть улицы Степана Разина, она перекрыта.

Мэр Саратова Михаил Исаев взял ситуацию под личный контроль. Он получил главе Кировской администрации города развернуть штаб, оказывать необходимо содействие теплоснабжающей организации и максимальное оперативно реагировать на сообщения и просьбы горожан.