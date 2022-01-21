Сегодня в Саратове ориентировочно до 17:00 ряд улиц остался без воды.
Это адреса улиц:
— 2-я Садовая, 39/1, 55;
— 5-й Первомайский проезд 6/16, 16/18, 18/30;
— 6-й Первомайский проезд, 21/29, 25, 29, 29А;
— 7-й Первомайский проезд, 19/31;
— 9-я Линия Первомайский поселок, 4/12;
— Астраханская, 10/20, 22/36, 38, 40.
Частный сектор:
— 1-й Станционный проезд, 15;
— 2-й Первомайский проезд, 14-32, 11-29;
— 3-я Линия Первомайского поселка, 8-16;
— 3-й Первомайский проезд, 18-40, 13-35;
— 4-я Линия Первомайского поселка, 7-15;
— 5-я Линия Первомайского поселка, 7-17;
— 5-й Первомайский проезд, 19-39;
— 8-я Линия Первомайского поселка, 13, 15;
— 9-я Линия Первомайского поселка, 14-20;
— 9-я Линия Первомайский поселка, 14, 16, 18, 20;
— Астраханская, 4, 6, 8;
— Кособокова, 20-42, 17-37.