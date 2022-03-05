Сегодня, 5 марта, из-за ремонта на городском водопроводе часть Саратова осталась без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц: 2-й пр. Блинова; Романтиков; многоквартирных домов по улицам: Гусельская, 4а, 6, 6а, Гусельский переулок, 1-4, Чкалова, 27, 1-й пр. Строителей, 10 и 12; пр. Строителей, 20, Черниговская, 31, Рижская, 2а, Песочная, 1, 2, 4, Авиационная, 40, 42, 44, а также частных домов по улицам: Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Чкалова, Прудная, Приовражная, Вольские пр., Центральная, Песочный пр., Солнечный пр., Куйбышева, Полевая, Белинского.

Вернуть воду обещали к полуночи.