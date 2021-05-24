В предстоящую среду, 26 мая, с 6:00 и до 5:00 следующего дня, 27 мая, почти все районы Саратова останутся без воды из-за работ ООО «КВС» на коммуникациях по подготовке к зиме.

— Всего на 2021 год нами запланировано четыре крупных отключения, это первое из них. Мы рекомендуем жителям города пополнить запасы питьевой воды. Управляющим организациям, чьи дома попадают в зону отключения мы рекомендуем запланировать при необходимости ремонт на внутридомовых сетях, а также просим по возможности организовать дежурство ответственных лиц для мониторинга состояния внутридомовых коммуникаций в момент включения-выключения воды, — отметил заместитель главного инженера ООО «КВС» Игорь Кулик.

Ограничения коснутся жителей 2-5 Дачной, микрорайона НИИ Юго-Востока, улиц Ипподромной, Куприянова, Шехурдина, 1-3 Пугачевского поселков, микрорайонов СХИ, Аэропорт, «Звезда», «Стрелка», Радуга, Подстанция, 1-й Дачной, Соколовой горы, поселков Соколовогорский, Новосоколовогорский, Комсомольского.