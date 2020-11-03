В Саратове с 4:00 5 ноября до 3:00 6 ноября без воды останутся жители нескольких десятков домов. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Ограничения связаны с выносом коммуникаций и строительством дороги на улице Менякина.

В зону отключений попали адреса:

— 2-й проезд Блинова, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 8а;

— улица Большая Долинная, 53;

— улица Воскресенская, 34, 48, 50;

— улица Газовая, 24;

— улица Исаева, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 42, 42а, 44, 44а, 46а;

— улица Менякина, 2, 4, 8;

— улица Муленкова, 3/1;

— улица Романтиков, 44, 46, 46а;

— улица Самойловская, 55, 57, 59;

— улица Скоморохова, 21, 23;

— 1-й проезд Скоморохова, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 28, 28а, 28б;

— улица Уютная, 1;

— улица Хрустальная, 55а, 55б, 55в, 55г, 55д, 55е, 55и, 68а, 68б, 68в, 68д, 68е;

— частный сектор по улицам Уютная, Хрустальная, Покровская, Братьев Никитиных, Самойловская;

— Солнечный;

— Солнечный-2;

— Юбилейный;

— Саксагай;

— Иволгино;

— Зональный;

— ЦДК;

— Расково;

— Дубки;

— Зоринский.