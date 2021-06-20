Сегодня, 20 июня, Заводской район Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о следующих улицах: Огородная, 136-170/2, Ново-Астраханское шоссе, 83, 85, 87, проспект Энтузиастов, Пензенская, Кавказская, Барнаульская, площадь Орджоникидзе и Кавказские проезды.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, пока коммунальщики не закончат свои работы.