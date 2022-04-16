Сегодня,16 апреля, из-за ремонта на городском водопроводе часть Саратова осталась без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Оориентировочно до 20:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов:

ул. Краевая,31; 1-й Ленинский пр.,18; ул.Волочаевская,1,5,7,9;

Ул.Московская (от ул.Б.Садовая до ул. Краевая);

Ул.Мурманская (от ул.Московская до ул.Посадского);

Ул.Краевая (от ул.Московская до ул. Посадского);

1-й Ленинский пр. (от ул.Мурманская до ул. Стрельбище);

Ул.Дружбы (от ул.Стрельбище до ул. 2-я Земляная);

Ул.Стрельбище (от ул.Земляная);

Ул.Земляная (от ул. Стельбище до 1-го Земляного пр.);

1-й Земляной пр. (от ул.Земляная до ул. Дружбы);

Ул.1 Земляная (от 1-го Земляного пр. до ул.Вязовская);

Ул. 2-я Земляная (от ул.Дружбы);

Ул.Волочаевская (от ул. 1 Земляная до ул. Карельская);

Ул. Вязовская ( от ул. 1 Земляная до ул. Карельская);

Ул.Кутякова ( от ул.Мурманская до ул.Краевая);

3-й Цементный пр. (от ул.Краевая до ул.Посадского);

З-й Нижний пр. ( от 3-й Цементный пр. до ул.Б.Садовая);

3-й Цыганский пр. (от ул.Б.Садовая до 1-го Цементного пр.);

4-й Нижний пр.( от ул.Посадского до ул.Б.Садовая).