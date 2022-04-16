Сегодня,16 апреля, из-за ремонта на городском водопроводе часть Саратова осталась без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».
Оориентировочно до 20:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов:
ул. Краевая,31; 1-й Ленинский пр.,18; ул.Волочаевская,1,5,7,9;
Ул.Московская (от ул.Б.Садовая до ул. Краевая);
Ул.Мурманская (от ул.Московская до ул.Посадского);
Ул.Краевая (от ул.Московская до ул. Посадского);
1-й Ленинский пр. (от ул.Мурманская до ул. Стрельбище);
Ул.Дружбы (от ул.Стрельбище до ул. 2-я Земляная);
Ул.Стрельбище (от ул.Земляная);
Ул.Земляная (от ул. Стельбище до 1-го Земляного пр.);
1-й Земляной пр. (от ул.Земляная до ул. Дружбы);
Ул.1 Земляная (от 1-го Земляного пр. до ул.Вязовская);
Ул. 2-я Земляная (от ул.Дружбы);
Ул.Волочаевская (от ул. 1 Земляная до ул. Карельская);
Ул. Вязовская ( от ул. 1 Земляная до ул. Карельская);
Ул.Кутякова ( от ул.Мурманская до ул.Краевая);
3-й Цементный пр. (от ул.Краевая до ул.Посадского);
З-й Нижний пр. ( от 3-й Цементный пр. до ул.Б.Садовая);
3-й Цыганский пр. (от ул.Б.Садовая до 1-го Цементного пр.);
4-й Нижний пр.( от ул.Посадского до ул.Б.Садовая).