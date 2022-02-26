Сегодня, 26 февраля, для детей из ЛНР и ДНР организовали поход в саратовский цирк. Об этом сообщил председател правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

-Во время посещения пункта временного размещения в Энгельсском районе две маленькие девочки рассказали, что с большой радостью сходили бы куда-нибудь, а что такое театр они даже не знали.

Почти все эти дети выросли, не зная мирного неба над головой. Очень важно, чтобы они об этом забыли, как о страшном сне.

Сегодня представление посмотрели ребята из пунктов временного размещения Саратова и Энгельса. На следующей неделе в цирк поедут детишки из ПВР в Марксе и Вольске, — рассказал чиновник.