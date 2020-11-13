Управление Россельхознадзора по Саратовской области 12 ноября выяснило, что энгельсское предприятие ООО “Гермес” отправляло в дошкольные учреждения просроченные продукты. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

6 ноября в детский сад №16 “Аленушка” Краснокутского района поставили сметану, срок годности которой истек 29 января. А 5 ноября предприятие оформило документы на куриные яйца, которые нельзя было есть еще с 19 сентября. Продукция отправилась в Квасниковку, для питания детей. А 5 ноября просроченную колбасу отправили в СОЦ “Ударник” Энгельсского района.

Возбуждены дела об административных правонарушениях.