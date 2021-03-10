Ртищевская прокуратура выявила нарушения при организации питания школьников. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Согласно СанПиН суточная потребность в калориях составляет 2,35 тысячи калорий в сутки для детей в возрасте от 7 до 11 лет и 2,72 тысячи калорий для подростков от 12 лет и старше.

При этом показатель энергетической ценности для завтрака в общеобразовательных организациях с односменным режимом работы должен составлять 20-25 процентов от суточной потребности.

Согласно десятидневному меню в третий день ребят кормили на 328,6 калорий, а в седьмой на 226,55 калорий, в восьмой на 328,6 калорий.

Руководителю образовательного учреждения внесли представление, по результатам которого меню переработали.