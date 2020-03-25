Депутаты Саратовской думы приняли региональный закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Во время обсуждения законопроекта развернулась дискуссия, спровоцированная членами партии КПРФ. Они заявили, что закон сырой и не проработанный и предложили отправить его на дополнительное рассмотрение на комитетах и комиссиях. «Красных» в течение часа пытались переубедить в обратном и представители других партий и уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя, но сломить упрямство коммунистов не удалось. Перед голосованием по законопроекту они сообщили, что воздержатся по вопросу.

В результате закон поддержали 29 депутатов, пятеро — воздержались.