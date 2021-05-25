На сегодняшней пресс-конференции в «КП-Саратов» министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области рассказали о мерах, принимаемых для противодействия экстремизма среди молодежи региона.

На эту цель направлены практически все мероприятия патриотической направленности, в том числе и «Уроки мужества». Подчеркивается, что задачу решить совместно невозможно, если разделять людей хотя бы по каким-то признакам. Важна идея единства.

— Чтобы наша молодежь уважала не только своих героев, но и уважительно относилась к своей истории, истории побед, — отметила чиновница.

Она добавила, что если где-то есть отдельные проявления, это недостаток культуры человека, который в будущем может исправиться и нужно давать ему шанс.