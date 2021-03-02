Прокуратура выяснила, что в средних образовательных школах №2 и №8 Красноармейска, а также детсаду №14 детей кормили подозрительной едой. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Продовольственное сырье и продукты использовали без документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность.

Воспитанников учреждений не кормили в рамках суточного набора продуктов и среднесуточным нормам питания по молочным продуктам. Не контролировался состав рациона детей, ассортимент используемых продуктов и сырья.

В отношении руководителей учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях.