Родственница осиротевших девочек 4-х и 1,5 лет оформляет опекунство над малышками.

Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

— Проведала детей, которые потеряли маму в ходе трагических событий 18 ноября. Ситуация с первого дня у меня на контроле! В настоящий момент дети находятся под присмотром специалистов. Слава Богу, малышки не останутся сиротами.

Бабушка готова забрать детей к себе. Сейчас она оформляет документы на опекунство. Самое главное, что жизни детей ничего не угрожает. А все остальные вопросы решаемы! — отметила правозащитница.

Напомним, мать двоих детей, 22-летнюю жительницу Саратова зарезал с особой жестокостью бывший гражданский муж и отец их совместных дочерей.

На фото: Татьяна Загородняя со старшей из сестер