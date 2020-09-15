В минувшую субботу, 12 сентября, дерево упало на детскую площадку, расположенную в поселке Увек Заводского района Саратова. Об этом сообщил местный житель Дмитрий Теряев в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина отметил, что дети чудом не пострадали. Тем не менее, они находятся в опасности, потому что зеленые насаждения растут на бугре, который оползает.

Гражданин сообщил, что горожане просили власти опилить деревья, но никакой реакции не последовало. Своими силами это сделать невозможно, потому что дубы мощные и высокие.

Дмитрий просит местное управление обратить внимание на эту проблему, ведь в поселке всего одна детская площадка. А впереди ветра и дожди — причины, по которым деревья будут падать один за другим.



