Руководитель управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова рассказала на заседании корсовета о заболеваемости коронавирусом в регионе.

Она отметила, что 95 процентов заражений протекают с симптомами.

За две недели наблюдается рост заболеваемости у работающих граждан — 42,4 процента, пенсионеров — 29 процентов. Речь идет о возрастной группе в 50-64 года ( рост на 38,4 процента), старше 65 лет ( на 55 процентов).

Чаще всего новую инфекцию подхватывают работники промпредприятий — число заражений выросло на 69 процентов, сферы услуг — на 67 процентов.