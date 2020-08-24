Прокуратурой города Балашов Саратовской области выявлены нарушения при оборудовании детских площадок.

Во дворе домов на улице Нефтяная города Балашов была оборудована детская площадка с установленными игровыми элементами. Оказалось, что площадка находилась в охранной зоне, так как там установлены объекты электросетевого хозяйства с напряжением свыше тысячи вольт. Данное нарушение создало большую угрозу для безопасности детей и их родителей.

После представления прокурора данные нарушения были устранены – кабельная линия перенесена.