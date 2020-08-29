Жители Солнечного пожаловались на бездействие администрации Ленинского района в социальных сетях.

В течение двух лет состояние детских площадок в поселке Солнечный постепенно ухудшается:

— Тренажеры для ног развалились, некоторые детали нужно заменить, приварить и поменять подшипники. На паутинке оголенный трос наносит детям болезненные уколы рук, как ещё глаза никто не выколол?! – вопрошает автор поста Вероника Клементьева.

И хотя с просьбой привести детские площадки в парке Солнечный и в сквере Победы в порядок местные жители обращались не единожды, от администрации никакого ответа не поступало.

— Ваше халатное отношение к детям и к местным жителям подрывает ваш авторитет, — заключает пользовательница социальной сети.