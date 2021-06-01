Вчера, 31 мая, на оздоровительный отдых на черноморском побережье отправилась первая группа детей. 100 человек из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из семей, в составе которых имеются дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, проживающих на территории муниципального образования «Город Саратов» и на присоединенных территориях сельских населенных пунктов, направлены в санаторий в село Ольгинка Туапсинского района Краснодарского края.

Оздоровительный отдых организован с максимальным пребыванием на свежем воздухе. В период смены для детей запланированы развлекательные и спортивные мероприятия. Путевки предоставляются на безвозмездной основе, включая проезд к месту отдыха и обратно, питание в пути следования.