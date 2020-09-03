Прокуратура по Саратовской области сообщила о крупных выявленных нарушениях на городском пляже в Энгельсе.

Установлено, что некий гражданин, не являющийся даже предпринимателем, разместил на территории пляжа батут для развлечения детей. Вот только никак оборудование он не обезопасил: батут был не закреплен, имел выпирающие острые металлические конструкции и не был огорожен. Документация на объект и информация о возрастных ограничениях тоже отсутствовали.

Данные нарушения представляют серьезную угрозу для жизни детей, поэтому в суд было направлено исковое заявление о запрете использования данного батута.