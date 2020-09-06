Сегодня в социальных сетях местные жители поделились фотографиями лазающих детей на садово-парковых скульптурах в Энгельсе.

На площади Фридриха Энгельса трех слонов «оседлали» дети и подростки. На фотографиях очевидца видно, что дети гурьбой залезают на этих зеленых слонов.

Автор поста очень негативно отозвался о поступке детей и обвинил родителей в плохом воспитании:

— Яблоко от яблони недалеко падает: какие родители, такие и дети, — возмутился Андрей Сильченко.

В комментариях разгорелись нешуточные споры – многие стремились оправдать поступок детей их любознательностью. Мол, все мы в таком возрасте лазили по деревьям и гаражам. При этом другие комментаторы уточняют, что лазить по стройкам и гаражам не равно портить арт-объекты.

Стоит отметить, что в Саратовской области это далеко не первый подобный случай. Довольно громкую огласку получил поступок девушки из Саратова, которая 2 января «оседлала» светодиодного оленя на проспекте Кирова и повредила случайно конструкцию. Тогда по решению суда девушке был выписан штраф.