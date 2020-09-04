Несовершеннолетние нарушители закона, а также дети осужденных теперь могут бесплатно научиться создавать мультфильмы. Об этом сообщили в УФСИН России по Саратовской области.

Подростки узнают об особенностях работы режиссеры, сценариста, монтажера, звукооператора и художника-мультипликатора.

Проект организовали УФСИН России по Саратовской области вместе с отделением «Национальной родительской ассоциации социальной поддержки и защиты семейных ценностей», он называется «МУЛЬТШКОЛА#64».

Ребята также смогут снять свой собственный мультфильм — оживить персонажей согласно своему сюжету.