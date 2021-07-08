Сегодня депутат областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев посетил социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение». Приют находится в Заводском районе Саратова. Это единственное в городе госучреждение, в котором живут дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

— Центр рассчитан на 36 койко-мест, в год в нем проходят реабилитацию более 120 детей и подростков. Условия у нас приближенные к домашним. С детьми работают психологи и соцпедагоги. Когда к нам поступает ребенок, он проходит адаптацию в течение трех недель. Потом собирается консилиум, на котором разрабатывают дальнейшую программу реабилитации.

В центре проживают дети от трех до 18 лет. От нас и в армию уходят, тут и деток своих рожают. Живем большой дружной семьей, но в своем мире. Кто-то возвращается домой, а кто-то уходит под опеку, — рассказала депутату заместитель руководителя Елена Митрофанова.

Для Воробьева провели экскурсию по центру. Он посмотрел, где детки спят, едят и играют в настольные игры. Затем все собрались в актовом зале, где депутат вручил всем воспитанникам билеты в цирк. Особый подарок — смартфон — получил 16-летний Игорь. У мальчика никогда в жизни не было мобильника, а сегодня его мечта осуществилась.

— День семьи, любви и верности — это не только праздник. Это состояние души. Мне бы хотелось, чтобы в каждой семье было взаимопонимание и любовь.

Сегодня я с детьми, которые оказались, уверен ненадолго, в изоляции от родителей. Причины могут быть разные. У каждого ребенка тут своя непростая история.

Хотел бы обратиться к их родителям. Приложите все усилия, чтобы семьи воссоединились.

А вам, ребята, желаю, чтобы в будущем у вас все получилось. Ставьте цели, задачи и обязательно их достигайте, — пожелал Воробьев.

Митрофанова сказала, что у детей тоже есть подарок депутату. Воспитанники центра сшили для него игрушку — кота. По их словам, этот талисман принесет удачу.

— Я повешу у себя в кабинете на самом видном месте, и буду вспоминать о вас с теплотой, — растрогался Воробьев.