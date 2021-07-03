На первом представлении в Саратовском цирке, который открылся сегодня, 3 июля, после многолетней реконструкции, побывали дети работников скорой помощи, «Балаковоэлектротранса» и комбината благоустройства.

Об этом еще несколько недель назад договорились, когда депутат ГД Николай Панков встречался с коллективами «скорой помощи» в Балаково, с работниками «Балаковоэлектротранса» и комбината благоустройства. Тогда обсуждали вопросы зарплат, условий труда и многое другое. И тогда же договорились, что для детей устроят поездку в цирк, на первое представление. Депутат помог и организовал автобусы.

Обновленный цирк вместе с детьми смогли увидеть и сопровождавшие их родители.

— Все очень хорошо! Мы быстро доехали, автобус комфортный, с кондиционером. Нам очень понравилось представление, спасибо большое тем, кто нам все это организовал! Представление замечательное, очень красивые костюмы, — рассказала Юлия Казакова, водитель троллейбуса.

— Большое спасибо организаторам за эту поездку. Детям все очень понравилось, они в восторге! Автобусы комфортабельные, а еще мороженное – дети были совершенно довольны! Красивый обновленный цирк, великолепное представление! — сообщила Ирина Викторовна, работник балаковской «скорой помощи».

Николай Панков в своем Телеграм-канале «Пара слов» рассказал, что по пути в Волжский район увидел автобусы, с детьми, которые возвращались в Балаково после представления.

— Так получилось после пляжа поехал смотреть тротуары в Волжском районе. По пути встретил колонну автобусов с детьми. У них счастливые лица. Сегодня открытие цирка после ремонта. Дети работников скорой помощи, «Балаковоэлектротранса» и комбината благоустройства из Балаково смогли увидеть его одни из первых, — написал Панков.