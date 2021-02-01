Прокуратура Саратовской области изучила причины побегов воспитанников детских домов региона. Сводный анализ опубликован на сайте надзорного ведомства.

В 2020 году из приютов убежало 67 несовершеннолетних. Рост числа самовольных уходов отмечается в Хвалынском — с трех в 2019 году до семи и Энгельсском — с 14 до 15, районах. Наибольшее количество самовольных уходов в 2020 году совершено в Балакове – 12 и в Энгельсе – 15.

Наиболее распространенными причинам побегов является стремление подростков к «свободной жизни», нежелание учиться и соблюдать установленный распорядок дня. Фактов применения к несовершеннолетним недопустимых средств воспитания установлено не было.

В 2019 году детские дома самовольно покинули 124 подростка.