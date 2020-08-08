Вчера, 7 августа, в министерстве строительства и ЖКХ области распределили 75 квартир в жлме №2Б на Карьерной улице в Саратове среди детей-сирот.

В настоящее время на жилищном учете в министерстве состоит 6,959 тысячи сирот, у 5,176 тысячи из них возникло право на получение квартир. В частности, на учете в Саратове стоит 1,329 тысячи детей-сирот, у 1,297 тысячи из них возникло право на получение жилья.

В этом году планируется обеспечить жильем 578 детей-сирот. На реализацию программы предусмотрено 734,2 миллиона рублей. Из них министерству строительства и ЖКХ на приобретение жилья выделено 497,2 миллиона рублей. Заключены контракты на 306,2 миллиона рублей на 372 квартиры, проводятся конкурсные процедуры на приобретение 191 квартиры. С начала года в министерстве состоялось 21 заседание рабочей группы по распределению квартир для детей-сирот. 106 человек получили квартиры в Энгельсе, Саратовском районе, в Балашове, Ртищеве, Красноармейске, Ершове, Новоузенске, Пугачеве, Красном Куте, Петровске и в поселке Степное.

На строительство домов для детей-сирот комитету по реализации инвестиционных проектов в строительстве предусмотрено 237 млн рублей. На сегодняшний день запроектированы 19 домов от 9 до 25 квартир в каждом — 221 квартира в 11 районах области, начато строительство одного дома. Также выделено десять земельных участков для строительства домов для детей-сирот, в четырех районах области проводятся проектно-изыскательские работы.

В мероприятии приняли участие депутаты Саратовской областной Думы от фракции «Единая Россия» Леонид Писной и Юлия Литневская.

— Критика председателя госдумы Вячеслава Викторовича Володина справедлива. Для повышения контроля над обеспечением жильем детей-сирот мы в ближайшее время сформируем список депутатов, которые будут плотно заниматься этим вопросом. Также я хочу вам напомнить, что, в соответствии с законодательством, если вы, осмотрев квартиры в течение десяти дней, даете согласие, с вами будет заключен договор найма специализированного жилого помещения на пять лет. Если по истечении пяти лет у вас не будет просроченной задолженности по ЖКХ и если вы не будете находиться в местах лишения свободы, вы вправе перезаключить договор на соцнайм и приватизировать жилое помещение. Тем, кому нет полных 23 лет на момент заключения договора найма спецжилфонда, положена еще одна мера поддержки – средства на обустройство в размере 20 тысяч рублей, — подчеркнул Леонид Писной.

— Желаю, чтобы вы были счастливыми новоселами. Пускай ваша жизнь наполнится семейным теплом, — обратилась к участникам жеребьевки Юлия Литневская.