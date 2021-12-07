Дети-сироты получили квартиры в новом микрорайоне Саратова. Об этом сообщает телеграм-канал председателя ГД Вячеслава Володина.

Сегодня, 7 декабря, еще 160 ключей от квартир вручены детям-сиротам.

Напомним, при поддержке Володина в этом году были выделены дополнительные средства на решение жилищного вопроса детей-сирот. Это позволит до конца года обеспечить жильем 1410 человек.

На протяжении нескольких лет программа не выполнялась, выделенные средства не расходовались, образовалась огромная очередь из детей-сирот, которые ждали свои квартиры по 13 лет.