Получить сертификат на покупку жилья дети-сироты смогут по достижению возраста 23 лет. Об этом сообщает телеграм-канал председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина.

Он подписал соответствующее постановление. Эта мера поддержки является новой для Саратовской области и позволяет приобрести квартиру или частный дом в любом муниципальном образовании региона.

В 2021 году уже выдано 754 сертификата. Сумма сертификата исчисляется из установленной в области стоимости квадратного метра и нормы предоставления в 33 кв.м. На сегодняшний день это более 1,2 млн рублей. Для покупки можно также использовать собственные и заемные средства и материнский капитал.