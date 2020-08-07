Более 280 детей сотрудников ПривЖД приняли участие в дистанционных уроках безопасности на базе онлайн-лагеря ОАО «РЖД»

За время школьных каникул более 280 детей сотрудников ПривЖД приняли участие в дистанционных уроках безопасности на базе онлайн-лагеря ОАО «РЖД».

Занятия проводились с целью профилактики травмирования несовершеннолетних в зоне движения поездов. Уроки проходили в удаленном режиме с учетом ограничительных мер, действующих в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

По ходу занятий, организованных в формате видеоконференций, с детьми проводились различные мастер-классы и викторины, посвящённые безопасности на железной дороге. Кроме того, ребятам направлялись информационные видеоматериалы, электронные версии буклетов с правилами поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также тестовые задания.