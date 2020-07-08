Сегодня, 8 июля, состоялась пресс-конференция по безопасному поведению жителей на воде. Корреспондент информационного портала «Новости Саратова» побывал на данном мероприятии.

Спикерами выступили начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Саратовской области Артем Голубев, начальник облспаса Юрий Юрин и главный врач Саратовского областного центра медицинской профилактики Римма Яхина.

Артем Голубев сообщил, что в Саратовской области запрет на посещение пляжей снят. Всего открыто 14 пляжей, из них пять муниципальных. По данным МЧС, с начала 2020 года насчитывается 24 происшествия. Утонуло 17 человек, пять из них дети. Только за вчерашний день утонуло уже двое детей.

Данные МЧС и службы спасения несколько разнятся. Юрий Юрин сообщил, что по их данным в Саратовской области утонуло 34 человека, из них шесть детей, а с начала купального сезона пострадало 17 человек, в том числе пять детей.

Такой большой всплеск связан с тем, что люди часто пренебрегают правилами поведения на воде, купаясь в запрещенных и не оснащенных для этого местах. Официальные места – это оборудованные и обследованные пляжи, получившие разрешение Роспотребнадзора.

Также важно не оставлять детей одних без присмотра взрослых на воде.

— Дети тонут тихо, незаметно, — сказал Юрий Юрин.

Он считает, что с каждым ребенком должен обязательно находиться рядом взрослый. Часто, начиная тонуть, дети очень сильно пугаются и бесшумно уходят под воду. Бывает, даже находясь в 10 метрах в воде от взрослого, ребенок может бесшумно уйти под воду.

— Каждый родитель обязан научить плавать своих детей. Это необходимо для выживания, — прокомментировал Юрий Юрин.

Сейчас наступила очень жаркая погода, поэтому повышается риск получить тепловой удар. Римма Яхина сообщила, что делать, чтобы не допустить перегрева. Необходимо носить одежду из несинтетических тканей, соблюдать водный баланс, но и не перенасыщать организм водой. Нельзя также находиться под прямым воздействием кондиционера. С 11 до 17 часов не стоит выходить на улицу без особо важных на то причин. Нужно ограничить физические нагрузки, отказаться от острой и жирной пищи, не употреблять газированные и холодные напитки.