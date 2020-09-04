Сегодня, 4 сентября, Виктория Бердаш рассказала в соцсети «ВКонтакте» об опасных играх детей на улице Колотилова 30 в Энгельсе.

Дело в яме, которая находится на дороге рядом со спортплощадкой. В провале валяются куски фанеры, видимо, это должны быть ограждения, но угодить в яму, похожую на «черную дыру», все равно легко.

К тому же, в темное время суток яма абсолютно не видна, а значит, опасности подвергаются взрослые и пожилые люди.

В доказательство своих слов гражданка опубликовала видео с места событий в паблике «Энгельс Онлайн».