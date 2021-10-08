Бездомные собаки все чаще нападают на жителей Саратовской области. Очередные нападения бродячих стай произошли в поселке Приволжский, о чем сообщают в очевидцы инстаграм.

— У меня дочь ходит этой дорогой с музыкалки, купила ей ультразвуковой антидог и направляю ее ходить по другому маршруту мимо этих домов, так как там собаки весь двор держат в страхе. Каждый поход в музыкалку как квест — покусают или минует?, — рассказывает обеспокоенная мать.

В одном из дворов нападению собак подвергая мужчина, в последствии отказавшийся от госпитализации. Другой укушенный житель поселка все же поехал в больницу, где стал свидетелем неотложной госпитализации женщины, которую сбила с ног и покусала стая собак.

— Позавчера мою жену укусила чипированая собака в новостройках на Радуге, — пишет в комментариях пользователь Виталий Решетов.