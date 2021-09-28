Руководитель управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова рассказала о заболеваемости коронавирусом в регионе.

— За неделю зарегистрирован прирост заболеваемости на 11% заболеваемости, больше чем на 200 случаев. Всего 2,042 тысячи случаев за неделю, — отметила она.

Увеличивается и число детей, если ранее было 11% то теперь 16,7% от всех заболевших за неделю. Возраст — от 7 до 18 лет.

Также отмечается рост среди работающих, до 40% работающих и служащих среди заболевших.

— Ожидаем рост заболеваемости гриппом, чего не было в прошлую осень.

Если мы не отработаем все профилактические меры, то еще долго будем кувыркаться с ростом. «Если я заболел, я не иду на работу, я не иду в гости» — такое правило должно действовать. Более 90% заболевших – среди контактных, на работе или дома, — резюмировала чиновница.