Снизилось число заболеваемости Covid-19 детей и подростков в Саратовской области.
На 13 января в регионе зарегистрировано 172 новых случая заболевания коронавирусом.
Общее количество заболевших в области составляет 135 578 человек.
Выздоровело с начала эпидемии 125 049 человек, за сутки — 403.
На стационарном лечении находятся 1 084 человек, на амбулаторном — 4 434.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 96, Энгельсском районе — 12, Балаковском — 29, Балашовском — 23. Вольском — 12.