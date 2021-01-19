В Заводском районе Саратова дети боятся ходить в школу из-за агрессивных бродячих собак.

Восьмиклассница Алина обратилась в редакцию интернет-издания “Новости Саратова” и рассказала, что не раз видела, как “средь бела дня ни в чем не повинных людей кусают собаки”.

Животные даже заходят в 84 школу, где она учится.

—Иногда я могу проснуться из-за их лая, хотя сплю с закрытыми окнами. Мама боится отпускать меня с восьмилетним братом в школу. Да я и сама не горю желанием стать их жертвой, — уточнила она.

Ребенок обратился к губернатору Саратовской области Валерию Радаеву с просьбой повлиять на ситуацию. Ведь в противном случае, по ее мнению, люди будут бояться выходить на улицу.

Напомним, ранее местные жители не раз жаловались на агрессивных животных. Стая напала на мальчика и мужчину в этом же районе и в итоге он проходит лечение в больнице, этим же закончился выход на улицу для жительницы Ленинского района.