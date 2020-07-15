На студии «Лаврушка» сняли мультфильм об итальянском живописце Гекторе Баракки. Об этом сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия правительства Саратовской области.

В картине особое внимание уделено дому, где жил известный педагог, на Соляной улице, 30. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Напомним, Гектор Баракки обучал известных местных художников — Павла Кузнецова, Виктора Борисова-Мусатова, Петра Уткина, Александра Матвеева.

Мультфильм создавали семь месяцев, в процессе были задействованы как дети, так и взрослые. Посмотреть его можно по ссылке.