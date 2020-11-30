Вчера, 29 ноября, саратовец Алексей Большов рассказал об условиях, в которых проходят занятия в Дворце творчества детей и молодежи имени Олега Табакова.

Мужчина отметил, что отопления в здании совсем нет, в помещении всего лишь один градус тепла.

—Дети замерзают, а еще не наступили холода, — отметил он.

В доказательство своих слов гражданин опубликовал фото детей, которые прыгают, чтобы согреться.

Руководство учреждения сообщает, что сейчас температуру в здании отстраивают и минимум она 18 градусов, а не один.