На 30 ноября в Саратовской области из-за коронавируса закрыт детсад №20 в Вольском районе, школа в селе Новые Выселки, 10 групп в восьми детсадах и 65 классов в 45 школах.

По причине заболеваемости гриппом и ОРВИ — два детсада в Алгае, семь школ — четыре там же, две в Балаковском районе, одна в Красноармейском.

Частично — 14 групп в восьми детсадах: три в Алгае, по две в Красноармейском и Марксовском районе, один в Петровском, 39 классов в 23 школах — семь в Балаковском, по две в Балашовском и Базарно-Карабулакском, Петровском, по три в Красноармейском, Марксовском, по одному в Екатериновском, Калининском, Краснопартизанском, Ровенском районах.

На дистант переведены ученики четырех ВУЗов региона.